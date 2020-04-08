Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 14:17

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 400 тыс. человек, свыше 12,8 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 142 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 5,5 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 44 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 17,5 тыс. Там за сутки прирост составил почти 160 случаев заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились 21,7 тыс. человек.

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