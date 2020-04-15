Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии превысило 8 тыс. 200 по состоянию на утро среды.
По данным Минздрава страны, эта цифра включает людей, получивших положительный результат в ходе карантинных проверок в аэропортах, сотрудников министерства здравоохранения и тех, кто вернулся в Японию на чартерных самолетах.
Вместе с 712 зараженными коронавирусом пассажирами круизного лайнера Diamond Princess общее число заболевших достигло 8915.
Отмечается, что Токио возглавляет список префектур с наибольшим количеством ифицированных. Здесь их 2319. Следом идет Осака с 894 зараженными.
За истекшие сутки скончался один пациент. В результате общее число умерших достигло 175 человек, из них 12 - пассажиры Diamond Princess.
При этом чиновники Минздрава сообщают, что 1 тыс.497 человек выздоровели и покинули больницу. Из них 644 - пассажиры Diamond Princess.
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