Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:04

Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии превысило 8 тыс. 200 по состоянию на утро среды.

По данным Минздрава страны, эта цифра включает людей, получивших положительный результат в ходе карантинных проверок в аэропортах, сотрудников министерства здравоохранения и тех, кто вернулся в Японию на чартерных самолетах.

Вместе с 712 зараженными коронавирусом пассажирами круизного лайнера Diamond Princess общее число заболевших достигло 8915.

Отмечается, что Токио возглавляет список префектур с наибольшим количеством ифицированных. Здесь их 2319. Следом идет Осака с 894 зараженными.

За истекшие сутки скончался один пациент. В результате общее число умерших достигло 175 человек, из них 12 - пассажиры Diamond Princess.

При этом чиновники Минздрава сообщают, что 1 тыс.497 человек выздоровели и покинули больницу. Из них 644 - пассажиры Diamond Princess.

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