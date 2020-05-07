Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 11:16

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Индии увеличилось за сутки на 3 тыс. 561, и таким образом, общее их количество с начала эпидемии достигло 52 тыс. 952, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

Также скончались еще 89 человек с этим диагнозом. Всего в Индии зафиксированы 1783 летальных исходов у лиц с коронавирусом.

Однако, отмечает The Guardian, эти показатели значительно меньше, чем в таких западных странах как США, Великобритания, Италия.

В свою очередь индийские власти указывают, что такие показатели стали возможными благодаря раннему введению режима изоляции. Тем не менее, напоминает газета, отмечается рост случаев COVID-19 в таких городах как Дели, Мумбаи и Ахмадабад.

Ранее власти Индии приняли решение, начиная с 4 мая, еще на две недели продлить режим изоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 и истекавший 3 мая.

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