Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 10:39

Пекин. 21 января. ИНТЕРФАКС - В Китае подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом, сообщают западные СМИ со ссылкой на национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже достигло 291 человека.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся более еще 900 человек.

Вирус уже унес жизни 4 пациентов.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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