Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 3:19

Гонконг. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Три новых подтвержденных случая заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, зарегистрированы в Южной Корее, сообщили медицинские власти страны.

Таким образом, общее число больных в Южной Корее достигло 15 человек.

Власти проинформировали, что 13-м заболевшим является 28-летний мужчина, один из 368 эвакуированных в пятницу текущей недели из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года.

Проживающая в Южной Корее 40-летня китаянка стала 14-й заболевшей, у ее супруга заболевание было диагностировано в субботу.

15-й заболевший - 43-летний мужчина, гражданин Южной Кореи, вернувшийся на родину из Китая 20 января и находившийся под наблюдением медиков.

В субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 МСК) в Китае с декабря прошлого года число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

1гк мк

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