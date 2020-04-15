Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:04

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире, по состоянию на 08:00 мск среды, зафиксировано 1 млн 982 тыс. 281 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 126 тыс. 722, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За стуки число инфицированных в мире увеличилось на 61 тыс. 296 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 7 тыс. 036.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончался 26 тыс. 041 человек, выявлено 609 тыс. 407 инфицированных COVID-1920.

В Испании число больных достигло 174 тыс. 060 при 18 тыс. 255 умерших, Италии - 162 тыс. 488 (21 тыс. 067), Германии - 132 тыс. 210 (3 тыс. 495), Франции - 131 тыс. 362 (15 тыс. 729), Великобритании - 94 тыс. 845 (12 тыс. 107), Иране - 74 тыс. 683 (4 тыс. 683), Турции - 65 тыс. 111 (1 тыс. 403), Бельгии - 31 тыс. 119 (4 тыс. 157), Нидерландах - 27 тыс. 580 (2 тыс. 495), Канаде - 27 тыс. 603 (903), Швейцарии - 25 тыс. 936 (1 тыс. 174), Бразилии - 25 тыс. 684 (1 тыс. 552), России - 21 тыс. 102 (170).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 36 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - восемь, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране скончался один человек - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от связанных с коронавирусом болезней в Китае умерли 3 тыс. 342 человека, зарегистрировано 82 тыс. 295 случаев заболевания, из них 1 тыс. 500 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

1гк вв

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