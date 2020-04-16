Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 8:10

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени четверга зафиксировано 2 млн 064 тыс. 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 132 тыс. 020, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За стуки число инфицированных в мире увеличилось на 81 тыс. 834 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 5 тыс. 298.

В предыдущие стуки рост числа заразившихся составлял 61 тыс. 269 , жертв инфекции - 7 тыс. 036.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 30 тыс. 925 человек (рост за стуки - 4 тыс. 884), выявлено 639 тыс. 055 тыс. инфицированных СOVID-19 (рост за сутки - 29 тыс. 648).

В Испании число больных достигло 180 тыс. 659 при 18 тыс. 812 умерших, Италии - 165 тыс. 155 (21 тыс. 645), Германии - 134 тыс. 753 (3 тыс. 495), Франции - 134 тыс. 582 (17 тыс. 167), Великобритании - 99 тыс. 489 (12 тыс. 868), Иране - 76 тыс. 389 (4 тыс. 777), Турции - 69 тыс. 392 (1 тыс. 518), Бельгии - 33 тыс. 573 (4 тыс. 440), Бразилии - 28 тыс. 912 (1 тыс. 760), Нидерландах - 28 тыс. 316 (3 тыс. 134), Канаде - 28 тыс. 253 (1 тыс. 010), Швейцарии - 26 тыс. 336 (1 тыс. 239), России - 24 тыс. 490 (198).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 34 - у людей, прибывших из-за рубежа, 12 - внутри страны, не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 3 тыс. 342 человека, зарегистрировано 82 тыс. 341 случай заболевания, из них 1 тыс. 534 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

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