Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 2:02

Вашингтон. 15 апреля. ИТЕРФАКС - По состоянию на 02:30 по московскому времени, в США зарегистрировано 602 тыс. 989 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

При этом от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 25 тыс. 575 человек.

Всего, по данным университета, в мире начитывалось 1 млн. 970 тыс. 897 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, от вызываемых ею осложнений умерло 125 тыс. 678 человек.

Университет ведет мониторинг распространения COVID-19 в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

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