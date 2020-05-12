Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 3:11

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - В мире по состоянию на 04:00 мск насчитывается 4 млн 250 тыс. 574 человека, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.

От связанных с COVID-19 заболеваний скончались 286 тыс. 959 человек, излечились боле 1 млн 525 тыс. Уровень смертности составляет 36,8 на 1 млн населения Земли.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 1 млн 384 тыс. 974 заразившихся и 81 тыс. 732 скончавшихся. Уровень смертности - 247 человек на 1 млн жителей.

1гк бп

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