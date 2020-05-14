Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 1:56

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В мире по состоянию на 02:00 по московскому времени пятницы число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 млн 520 тыс. 92 человек, увеличившись за сутки на 94 тыс. 437 случаев заболевания, сообщил информационный портал Worldometer.

Число жертв от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 тыс. 30, рост за сутки на 5 тыс. 265, излечились почти 1,7 млн человек.

Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.

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