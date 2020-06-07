Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 13:16

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Число зараженных с начала пандемии коронавируса Covid-19 в мире на 13:50 по московскому времени воскресенья превысило 7 млн человек, следует из данных статистического сайта Worldometer.

По данным портала, к настоящему времени число заразившихся достигло 7 млн 004 тыс. 588 человек. От связанных с коронавирусом заболеваний скончались 402 тыс. 660 человек, излечились более 3,4 млн.

Worldometer специализируется на статистике и новостях о важнейших мировых событиях.

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