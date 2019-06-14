Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 13:36

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в пятницу решил выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

"Я принял решение выйти из гонки за лидерство Консервативной партии. Теперь я буду искать более перспективные пути, чтобы продвигать ценности, за которые мы боролись", - написал Хэнкок в Twitter.

Таким образом, число претендентов на руководство партией сократилось до шести.

Днем ранее прошло первое голосование среди депутатов-консерваторов палаты общин Великобритании. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки выбыли трое.

Помимо Хэнкока необходимое число голосов набрали бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Его ближайший конкурент - Хант - 43 голоса. У Хэнкока было 20 голосов.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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