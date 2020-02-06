Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 15:56

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Сирии наблюдается рост количества инцидентов, когда военные США и РФ мешают движению друг друга по дорогам, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Это небольшое количество (таких инцидентов - ИФ), возможно, менее 20% от всего количества инцидентов, которые я видел с тех пор, как они (россияне - ИФ) вошли в этот район. Инциденты не происходят каждый день, но их количество растет, и это тревожит", - цитируются в распространенном в четверг пресс-релизе госдепа слова спецпредставителя, сказанные на брифинге накануне.

Он пояснил, что подавляющее большинство инцидентов происходит на фоне попыток РФ продвинуться на дальний северо-восток Сирии, где располагается населенный пункт Эль-Камышлы с российскими и сирийскими войсками; причем Россия имеет договоренности с Турцией о патрулировании приграничной зоны.

"Так что россияне имеют законные основания вводить свои войска в этот район, но у нас (США и РФ - ИФ) есть соглашения о деконфликтации, и мы полагаем, что они (россияне - ИФ) в той или иной степени нарушают их там", - утверждал Джеффри.

По его словам, российские силы пытаются войти не в пограничные районы Сирии, а вглубь той территории, которую патрулируют военные СМИ и отряды "Сирийских демократических сил".

Он отметил профессионализм военных на месте событий, благодаря которому инциденты не перерастают во что-то худшее, но вновь указал, что ситуация естественным образом вызывает беспокойство.

Также Джеймс Джеффри призвал "россиян в полной степени придерживаться соглашений о деконфликтации, которые мы (США - ИФ) с ними заключили".

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