Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 11:35

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 111 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 7594, сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.

За минувшие сутки в больницы поступили 178 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 293 вылечившихся выписались.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3609 человек с диагнозом коронавируса. Это на 124 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 769 пациентов, что на 28 меньше, чем днем раньше.

По последним данным, в Бельгии в целом выявлено 48519 случаев заражения коронавирусом.

Накануне премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что 4 мая в стране начнется постепенная реализация национального плана выхода из режима изоляции и ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. По мнению экспертов, разрабатывавших этот план, развитие на бельгийской территории эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусматривалось, приступить к начальной фазе выхода из режима изоляции в ближайший понедельник.

Член экспертной группы бельгийский эпидемиолог Мариус Жильбер заявил в четверг, что, действительно, появились необходимые показатели в пользу некоторого смягчения ограничений.

"С конца марта число новых госпитализаций продолжало сокращаться. На сегодня это наш наиболее обнадеживающий показатель распространения заражения в обществе", - отметил специалист.

При этом он предупредил, что надо быть готовыми к увеличению в ближайшие недели числа выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Но это, по его словам, не обязательно будет означать вторую волну эпидемии. С 4 марта в стране параллельно со смягчением режима изоляции вводится система расширенного тестирования населения на заражение коронавирусом и отслеживания контактов заразившихся людей, что непременно отразится в статистике.

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