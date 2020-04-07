Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество открытых вакансий в США в феврале незначительно снизилось, однако аналитики ожидают рекордного падения показателя в марте на фоне распространения COVID-19.

Число открытых вакансий в позапрошлом месяце сократилось на 130 тыс. - до 6,882 млн по сравнению с 7,012 млн в январе, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда.

Аналитики в среднем ожидали более значительного падения - до 6,6 млн, сообщает Trading Economics. При этом рекордный показатель в чуть более 7,5 млн вакансий был зафиксирован всего год назад - в январе 2019 года.

В феврале были приняты на работу 5,9 млн человек, уволились или ушли на пенсию - 5,56 млн человек.

Доля тех, кто перешел с одной работы на другую, опустилась до 2,5% с 2,6% в январе.

Как отмечают эксперты, в ближайшие месяцы многие американцы вынуждены будут покинуть свои рабочие места не в добровольном порядке и не для того, чтобы перейти на новое место. В результате данный индикатор может упасть ниже 1,4% - минимума, который был отмечен в рецессию 2007-2009 годов.

Данные о вакансиях за февраль ничего не говорят о нынешнем кризисе, но они напоминают о том, насколько сильным был рынок труда до вспышки коронавирусной пневмонии, отмечает MarketWatch. Число открытых вакансий было близко к рекорду, а безработица находилась на самом низком уровне за 50 лет. Теперь может пройти не менее года - или намного больше времени - до того, как эти отметки будут достигнуты вновь, полагают аналитики.

В марте количество вакансий в США может упасть до 3,1 млн, в июне - до 2 млн, пишет Trading Economics. Нынешний минимум в 2,264 млн приходился на июль 2009 года.

Служба финансово-экономической информации

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