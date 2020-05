Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Поток пассажиров на контрольно-пропускных пунктах в американских аэропортах вырос до максимума за последние два месяца, свидетельствуют данные администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США.

В четверг количество человек, прошедших контроль в аэропортах, составило 318,449 тыс. Таким образом показатель вырос на 38% по сравнению с предыдущим днем и стал максимальным с 23 марта.

Однако по сравнению с 21 мая 2019 года поток пассажиров снизился на 88%.

По данным TSA, количество пассажиров в аэропортах США начало резко сокращаться в марте на фоне вспышки коронавируса и упал до минимального значения 14 апреля - 87,534 тыс. человек.

Несмотря на данные TSA, акции американских авиакомпаний в пятницу дешевеют. Котировки United Airlines Holdings Inc. снижаются на 3,3%, Delta Air Lines Inc. - на 3,2%. American Airlines Group Inc. теряет в стоимости около 2%.

