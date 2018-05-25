Число пиратских атак на суда в Восточной Африке удвоилось в 2017г, но ущерб от них снизился
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Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Количество пиратских атак на морские суда в водах Восточной Африки в 2017 году увеличилось вдвое, свидетельствуют данные американской организации Oceans Beyond Piracy (OBP).
В этом регионе в минувшем году произошло в общей сложности 54 инцидента с атаками пиратов на суда. Пиратство стоило региону $1,4 млрд, что, однако, ниже уровня в $1,7 млрд в 2016 году и $7 млрд в 2010 году, на который пришелся пик атак сомалийских пиратов.
"Пиратская активность в 2017 году четко показывает, что группы пиратов по-прежнему имеют возможность организовывать и осуществлять атаки на морские суда, курсирующие в регионе", - отмечают в OBP.
Между тем в районе Карибских островов и Латинской Америки пиратство выходит из-под контроля: количество нападений на суда в регионе в 2017 году увеличилось на 163%, говорится в докладе организации.
Всего было отмечено 71 нападение на суда, причем 59% атак включали грабежи.
В водах Западной Африки количество пиратских атак в 2017 году выросло до 97 с 95 годом ранее.
Служба финансово-экономической информации
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пк мв
Интерфакс