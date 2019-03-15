Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 49 человек, сообщает британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча).

В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.

1аю ар

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