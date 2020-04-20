Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 4:52

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Мужчина, переодетый полицейским, устроил в воскресенье стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, убив по меньшей мере 16 человек, сообщает CBC News.

Правоохранительные органы заявили, что по меньшей мере 16 человек погибли, в том числе служащая полиции, в результате стрельбы.

Стрелок также мертв.

Полицейские считают, что число жертв еще может вырасти. На данный момент известно о двух раненых, один из которых полицейский.

Мотивы нападавшего до сих пор не выяснены.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в городе Портапик. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

По данным полиции, стрелявший - мужчина 51 года Габриэль Уортман.

"В такие моменты, как эти, мы собираемся вместе, чтобы поддержать друг друга. Мы будем скорбеть вместе с семьями погибших и поможем им пережить это трудное время", - говорится в письменном заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

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