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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:26 02.10.2018 - 12:26

(обновленная версия, уточняются данные о жертвах теракта)

Кабул. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших при взрыве в уезде Кама восточной афганской провинции Нангархар возросло до 13 человек, сообщает во вторник новостной канал Ariana News со ссылкой на данные местных властей.

Число раненых превысило 30 человек, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при взрыве, прогремевшем на встрече кандидата в депутаты афганского парламента Насирхана Моманда с местными жителями, погибли 10 человек, 14 человек получили ранения.

Теракт произошел около 13:00 по местному времени (11:30 мск).

Выборы в парламент Афганистана намечены на 20 октября.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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