Число погибших в теракте на востоке Афганистана увеличилось до 13 человек - СМИ
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(обновленная версия, уточняются данные о жертвах теракта)
Кабул. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших при взрыве в уезде Кама восточной афганской провинции Нангархар возросло до 13 человек, сообщает во вторник новостной канал Ariana News со ссылкой на данные местных властей.
Число раненых превысило 30 человек, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при взрыве, прогремевшем на встрече кандидата в депутаты афганского парламента Насирхана Моманда с местными жителями, погибли 10 человек, 14 человек получили ранения.
Теракт произошел около 13:00 по местному времени (11:30 мск).
Выборы в парламент Афганистана намечены на 20 октября.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.
вш
Интерфакс