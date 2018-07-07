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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 12:40 07.07.2018 - 12:40

*** Еще 48 числятся пропавшими без вести

Токио. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате сильнейших дождей в Японии достигло 46 человек, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее сообщалось о гибели 35 человек.

Также спасателям удалось найти пять человек, однако они пока что находятся в бессознательном состоянии.

Кроме того, 48 человек считаются пропавшими без вести.

По данным Эн-эйч-кей, в частности, на западе Японии в префектуре Хиросима погибли 22 человека, а еще 23 пропали без вести. В префектура Эхимэ на острове Сикоку погибли 18 человек, а с девятью не удается установить связь.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

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