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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 15:35 08.07.2018 - 15:35

Токио. 8 июля. ИНТЕРФАКС - В Японии более 80 человек погибло в результате ливневых дождей, вызвавших оползни и наводнения, сообщает в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей.

По состоянию на 21:30 по местному времени (15:30 по мск) воскресенья, погиб 81 человек, восемь находятся в критическом состоянии. Как минимум 58 пропали без вести.

Больше всего погибших - в префектуре Хиросима - 37, еще 21 человек погиб в префектуре Эхиме. Также сообщается о жертвах в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и ряде других префектур.

Телеканал отмечает, что власти Японии опасаются, что жертв стихии может быть больше.

Сильные дожди на юге Японии идут третий день подряд.

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