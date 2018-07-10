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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 9:10 10.07.2018 - 09:10

Токио. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, составляет, по последним данным экстренных служб, 148 человек, сообщает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Больше всего жертв зафиксировано в префектурах Хиросима и Окаяма на западе острова Хонсю - 55 и 50 человек соответственно.

Еще 59 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил журналистам, что правительство использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи пострадавшим районам страны, а также готово выделить дополнительные средства, если резервного фонда не хватит.

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