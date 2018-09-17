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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 8:47 17.09.2018 - 08:47

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 18 человек стали жертвами урагана "Флоренс", сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.

Ураган обрушился на восточное побережье США в пятницу.

"Уровень воды по-прежнему поднимается в разных частях Северной Каролины, и риск для жизней жителей также повышается", - приводит телеканал Эй-Би-Си слова губернатора Северной Каролины Роя Купера.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, большинство дорог в Северной Каролине оказались под водой, в том числе и те, которые находятся на возвышенностях.

Около 15 тыс. жителей Северной Каролины доставлены в центры временного размещения. В этом штате остаются без света свыше 500 тыс. домов и предприятий, а в Южной Каролине - около 60 тыс., отмечает АП.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.

В прошлую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

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