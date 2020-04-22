Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 7:25

Нью-Йорк. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. (SPB: NFLX) увеличил число платных пользователей в мире в первом квартале на рекордную величину - 15,77 млн, что обусловлено огромным числом людей, вынужденных оставаться дома.

Компания с легкостью превзошла предыдущий максимальный прирост на 9,6 млн подписчиков, зафиксированный в январе-марте 2019 года, отмечает MarketWatch.

При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в минувшем квартале всего на 8,22 млн, свидетельствуют данные FactSet. Сама Netflix ожидала роста на 7 млн, когда давала прогноз три месяца назад.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте увеличилась более чем вдвое - до $709 млн, или $1,57 в расчете на акцию, по сравнению с $344 млн, или $0,76 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка повысилась до $5,77 млрд против $4,52 млрд годом ранее.

Средний прогноз экспертов предполагал прибыль на уровне $1,64 на акцию при выручке в $5,75 млрд.

Netflix опубликовала квартальную отчетность после окончания основных торгов во вторник. На электронных торгах сразу после ее выхода акции подскочили в цене более чем на 9%.

Во время пандемии коронавируса COVID-19 бумаги компании продемонстрировали нечто большее, чем просто устойчивость. По итогам торгов в понедельник котировки достигли исторического максимума в $437,49.

"В течение первых двух месяцев квартала рост количества наших подписчиков был таким же, как и в предыдущие два года, в том числе в США и Канаде, - сообщила Netflix. - Затем начиная с марта, когда во многих странах были введены режимы самоизоляции, гораздо больше домохозяйств присоединились к Netflix, чтобы насладиться развлечениями".

При этом руководство компании понимает, что быстрый рост числа пользователей вряд ли продолжится.

"Надеемся, что прогресс в борьбе с коронавирусом позволит правительствам вскоре отменить домашнюю изоляцию, - отмечается в сообщении Netflix. - Когда это произойдет, мы ожидаем, что число просмотр и темпы роста ослабнут. Наш внутренний прогноз на второй квартал - 7,5 млн новых платных подписчиков в мире".

В первом квартале количество клиентов сервиса в США и Канаде увеличилось на 2,3 млн (годом ранее - на 1,9 млн). При этом в Европе и на Ближнем Востоке показатель повысился почти на 7 млн, в Латинской Америке - на 2,9 млн и в Азии - на 3,6 млн.

Капитализация Netflix за последние 12 месяцев выросла на 13,6% (с начала текущего года - на треть), в то время как фондовый индекс S&P 500 упал на 6,7% за этот период.

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