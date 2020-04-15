Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире коронавирусом заразились, согласно проведенным тестам, 2 000 336 человек, сообщает сайт Worldometers, собирающий статистику об обстановке с COVID-19 в мире.
Умерли 126 760 человек. Выздоровели 484 757 человек.
Значительная часть выявленных случаев COVID-19 приходится на США - там вирус обнаружили у 614 246 человек. На втором месте Испания с 174 060 заболевшими, на третьем - Италия с 162 488 заразившимися.
Во вторник о том, что число зарегистрированных заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек, сообщал университет Джонса Хопкинса. Позднее университет скорректировал свои данные и сейчас сообщает о 1,98 млн случаев коронавируса.
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