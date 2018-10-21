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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 15:28 21.10.2018 - 15:28

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Число пострадавших в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня достигло 160 человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные местных властей.

Ранее сообщалось, что травмы получили 80 человек.

Погибли еще 18 человек.

Поезд, следовавший из Тайбэя в Тайдун в восточной части Тайваня, сошел с рельсов, после чего пять его вагонов перевернулись. В момент катастрофы в поезде находились более 366 человек.

На месте событий идет спасательная операция, сотрудникам экстренных служб помогают 120 военнослужащих.

Точное число пассажиров, остающихся в искореженных вагонах, неизвестно.

По данным АП, потерпевший крушение поезд считался одним из самых новых на Тайване: он был введен в эксплуатацию в 2013 году, и развивал скорость до 150 км/ч. Последний раз поезд проходил техническую проверку в 2017 году.

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