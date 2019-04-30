Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 21:27

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее 52 человек пострадали в ходе беспорядков в столице Венесуэле Каракасе, передает во вторник американский телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что ранения и травмы в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле получили не менее 19 человек.

Между тем, отмечает CNN, 52 пострадавших в Каракасе были доставлены в больницу.

В частности, 32 были ранены резиновыми пулями, а еще один человек получил огнестрельное ранение.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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