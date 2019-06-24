Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 4:15

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб и 21 получили ранения в результате атаки йеменских мятежников на аэропорт в саудовской Абхе, сообщает Al Arabia.

По данным телеканала, в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии, а также ранены 21 человек. Среди пострадавших три женщины и двое детей.

СМИ уточнило, что в результате обстрела ранения получили граждане Саудовской Аравии, Индии, Египта и Бангладеш.

Все раненые доставлены в больницу. Два человека находятся в критическом состоянии.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против повстанцев-хуситов, Турки аль-Малики заявил, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье.

По его словам, ответственность за атаку на аэропорт с помощью беспилотника несут хуситы.

Международный аэропорт Абха объявил о возобновлении авиасообщения.

"Уважаемые путешественники, мы хотели бы отметить, что воздушное сообщение в международном аэропорту возобновилось и в настоящее время осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере аэропорта.

Представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.

Нападение произошло менее чем через две недели после того, как аэропорт в Абхе был атакован крылатой ракетой хуситов. Тогда пострадали 26 человек.

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