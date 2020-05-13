*** Выздоровели более 1,5 млн человек

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Практически 300 тыс. человек в мире скончались после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в среду американский университет Джонса Хопкинса.

Так, согласно статистике этого университета, к настоящему моменту от коронавируса скончались 292 316 человек во всем мире. Всего за время пандемии COVID-19 коронавирус выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.

Более всего выздоровевших - более 230 тыс., а также скончавшихся - более 82 тыс. человек, в Соединенных Штатах. Эта страна до сих пор возглавляет список государств с самым высоким числом выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа - более 1,3 млн человек.

Высокое число выздоровевших также в Германии - 148,7 тыс. человек, в Испании - свыше 138,9 тыс. человек, в Италии - свыше 109 тыс. человек, а также в Турции и в Иране - более 98 тыс. и более 88 тыс. выздоровевших, соответственно.

Великобритания занимает вторую строчку после США в списке стран, где больше всего скончавшихся пациентов с коронавирусом, там более 32,7 тыс. умерших. Также в списке стран с большим количеством умерших Италия, Испания, Франция, в каждой из которых от 26 тыс. до 30 тыс. человек.

В последние дни в список стран с большим числом умерших и заразившихся коронавирусом вошла Бразилия. В этой стране накануне зафиксировали антирекорд по количеству умерших за сутки, и к настоящему моменту известно о 12,4 тыс. умерших бразильцах. По количеству заражений Бразилия уже обошла Германию (173 тыс. зараженных) и немного отстает от Франции (178,3 тыс.), там выявили уже 178,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Между тем, европейские страны начинают смягчать пограничный контроль в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом на их территориях. Так, Австрия и Германия планируют открыть общую границу, где порядка двух месяцев действует пограничный контроль, 15 июня, а уже в эту пятницу 15 мая будут сняты некоторые ограничения на движение через границу.

Власти Швейцарии ориентируются на то, чтобы к середине июня открыть границы с Германией, Францией и Австрией. К середине следующего месяца швейцарцы также смогут совершать туристические страны в эти три страны. Однако открытие границы с Италией пока не предусмотрено.

Норвегия в среду открывает свои границы для ряда категорий жителей стран Европейской экономической зоны. Со среды приехать в Норвегию смогут те, у кого есть вид на жительство в этой скандинавской стране или проживающие в ней родственники.

В Англии в среду начали действовать первые меры по смягчению ограничительного режима, введенного ранее для борьбы с распространением коронавируса. На работу возвращаются на работу жители Англии, которые не могут работать из дома. В рамках послаблений со среды разрешается заниматься спортом на улице без ограничений по времени, а также встречаться с друзьями на открытом воздухе. Работу также разрешили восстановить гольф-клубам и теннисным кортам.

Жители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, за нарушение им грозит штраф в 100 фунтов стерлингов.Как ожидается, следующая фаза послабления ограничений в Англии наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.

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