Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 11:39

Пекин. 25 января. ИНТЕРФАКС - На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, сообщает Global Times со ссылкой на китайские службы здравоохранения.

Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

Ранее сообщалось о 1287 заболевших в Китае пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.

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