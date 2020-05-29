Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 14:55

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире уже зарегистрировали почти 6 млн подтвержденных случаев заражения, свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19.

Между тем, в настоящее время продолжают болеть около 2,9 млн человек.

Согласно этим данным, больше всего заболевших по-прежнему насчитывается в США - 1,7 млн человек, на втором месте - Бразилия, на третьем - Россия.

За время пандемии в мире впоследствии заражения COVID-19 зафиксировано более 360 тыс. летальных исходов. Около 2,6 млн человек выздоровели.

В то же время многие страны в разных регионах продолжают ослаблять ограничительные меры, в том числе открывать люксовые бутики. Постепенно оживает туристический сектор, в ряде европейских стран начали возобновлять работу отели.

С пятницы отели начали принимать посетителей в Австрии, с понедельника заработают круглогодичные отели в Греции. Хорватия со своей стороны открыла свои границы с 10 странами-членами ЕС.

В некоторых азиатских странах также готовятся к дальнейшему снятию ограничений. Правительство Таиланда заявило о намерении полностью снять блокировки и открыть международное авиасообщение с 1 июля. Однако, например, в Южной Корее в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения коронавирусом, ввиду чего правительство приняло решение ужесточить ранее ослабленные меры. В Сеуле закрыли музеи, театры и галереи, ограничили число обучающихся в школах.

Многие именитые магазины в Европе также открываю свои двери на этой неделе, однако многие из них фиксируют низкий спрос, в частности, из-за отсутствия туристов. Ранее непродовольственные магазины открылись в Милане, заработали известные универмаги в Париже.

Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что несмотря на почти повсеместные ослабления ограничительных мир коронавирус "не исчез". В интервью BBC специальный представитель ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро также заявил, что миру нужно готовиться к "новым вспышкам заболеваний, которые могут появиться очень быстро".

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