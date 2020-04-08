Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:45

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Среди инфицированных COVID-19 в Бельгии за последние сутки умерли 205, общее число летальных исходов с начала эпидемии составило 2240, сообщили в среду на пресс-конференции в Брюсселе представители антикризисного центра и Минздрава страны.

В Бельгии, по последним данным, госпитализировано 5688 пациентов с коронавирусом. Из них 1276 находятся в отделениях интенсивной терапии. В искусственной вентиляции легких нуждаются 1008 человек.

В период с 15 марта по 7 апреля 9432 пациента были госпитализированы с диагнозом COVID-19. За то же время выписались как вылечившиеся 4681 человек.

Общее число выявленных заражений с начала эпидемии составляет 23403, за последние сутки подтверждены 1209 новых случаев.

"В первый раз наблюдается снижение числа госпитализаций", - отметил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

По его словам, ситуация приближается к пику заражений.

"В ближайшие дни станет ясно, к какому сценарию мы идем. Но положение в больницах и домах престарелых остается очень сложным", - констатировал бельгийский вирусолог.

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