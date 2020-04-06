Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 20:29

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В Великобритании за сутки скончались 439 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 5 373 человека, сообщает в понедельник британское министерство здравоохранения.

Всего анализы на коронавирус сдали более 208,8 тыс. человек, из них у 51 608. обнаружили COVID-19.

Болеет, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы, он продолжает работу.

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