Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:06

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - За минувшие сутки в Бельгии умерли 313 человек, инфицированных COVID-19, заявил на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

Он отметил, что, по последним данным, с начала эпидемии общее число смертей заразившихся коронавирусом составляет 5163.

За сутки госпитализированы 320 новых пациентов. В то же время 399 человек выздоровели и смогли покинуть больницы. В целом число вылечившихся достигло 7961.

В настоящий момент в стране заняты коронавирусными больными 5161 койка, а в отделениях интенсивной терапии находятся 1140 пациентов. В обоих случаях отмечено некоторое снижение их числа.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 выросло до 36138.

Официальный представитель антикризисного центра Бенуа Рамакер сказал в свою очередь, что, несмотря на определенное уменьшение госпитализаций, эпидемиологическая ситуация остается сложной, поэтому он призвал продолжать строго соблюдать введенные в стране меры изоляции.

Комментируя предстоящее в понедельник, 20 апреля, открытие пунктов продажи весеннего посадочного материала и магазинов стройматериалов и инструментов, Рамакер отметил, что это делается, с одной стороны, для поддержки этих секторов, но с другой - чтобы предоставить части населения возможность работать в своих садах и огородах и что-то мастерить, создав тем самым условия для некоторой физической нагрузки, столь необходимой в период изоляции.

При этом он подчеркнул, что в этих магазинах и на паркингах должны строго соблюдаться меры социального дистанцирования, а на покупки отводится полчаса. Представитель антикризисного центра также предупредил о недопустимости семейных походов в магазины, куда может направиться только один член семьи.

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