Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 11:39

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки умерли 170 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 5998, сообщили во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представители бельгийского Минздрава.

В настоящее время насчитывается 4976 госпитализированных с диагнозом коронавируса. В том числе 1079 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии, 177 из них подключены к искусственной вентиляции легких.

За сутки были госпитализированы 172 новых пациента, и 107 были выписаны из больниц как вылечившиеся.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 40956 случаев.

Комментируя новые цифры, официальный представитель бельгийской медицинской администрации вирусолог Эмманюэль Андре отметил: "Вот уже несколько дней в больницы поступает менее 200 человек в сутки, что можно считать позитивным знаком".

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