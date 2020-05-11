Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - В США более 80 тыс. человек скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистку.

Это с большим отрывом самый высокий показатель в мире.

К настоящему времени на территории США скончались 81 536 пациентов с коронавирусом. В частности, в течение понедельника уже поступили данные о смерти 749 заразившихся коронавирусом человек.

Общее число подтверждённых в США случаев заражения превышает 1,3 млн.

1во бп

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