Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:57 30.05.2018 - 18:57

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Число электромобилей на дорогах мира достигнет 125 млн единиц к 2030 году по базовому сценарию, однако скорость перехода на них будет во многом зависеть от государственной политики в разных странах, говорится в опубликованном в среду прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.

При самом оптимистичном сценарии, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и автомобилестроительные концерны смогут быстрее добиться экономии масштаба при производстве электромобилей, их общее число к 2030 году возрастет до 220 млн машин.

Вместе с тем электродвигатели на автотранспорте в ближайшие два десятилетия не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания. По оценкам МЭА, в промежутке между 2035 и 2040 годами мировой автопарк достигнет отметки в 2 млрд машин.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ мв

Neuer Inhalt Horizontal Line