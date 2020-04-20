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Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В первом квартале текущего года из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничительных мер, чистая прибыль базовых промышленных предприятий Китая сократилась по сравнению с тем же периодом 2019 года на 58,8%, сообщил на брифинге официальный представитель Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР Пэн Хуаган.
По итогам деятельности в первом квартале года 26 предприятий понесли убытки.
В то же время, по его словам, операционный доход этих предприятий снизился на 11,8%.
Тем не менее, сказал чиновник, чистая прибыль предприятий в марте несколько выросла по сравнению с показателями февраля.
Пэн Хуаган отметил, что к настоящему времени 99,4% центральных промышленных предприятий страны восстановили работу в полном объеме, а предприятия таких сфер, как нефтехимия, металлургия, производство электроэнергии, машиностроение не прекращали функционировать.
1гк гс