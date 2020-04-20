Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 5:56

Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В первом квартале текущего года из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничительных мер, чистая прибыль базовых промышленных предприятий Китая сократилась по сравнению с тем же периодом 2019 года на 58,8%, сообщил на брифинге официальный представитель Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР Пэн Хуаган.

По итогам деятельности в первом квартале года 26 предприятий понесли убытки.

В то же время, по его словам, операционный доход этих предприятий снизился на 11,8%.

Тем не менее, сказал чиновник, чистая прибыль предприятий в марте несколько выросла по сравнению с показателями февраля.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!