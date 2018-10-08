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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 9:44 08.10.2018 - 09:44

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской от "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик получает место в президиуме страны по итогам предварительных результатов выборов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Согласно данным, поступившим после обработки 44% бюллетеней, М.Додик уверенно опережает своего главного соперника - представителя партии "Союз за перемены" Младена Иванича, получая 56% голосов. М.Иванич уже признал поражение.

"Волеизъявление народа не оставляет никаких сомнений относительного того, что он хочет видеть в будущем", - сказал М.Додик, отметив, что избиратели не проголосовали за М.Иванича из-за его "прислужливой политики Западу".

"Я верю, что Боснии и Герцеговине удастся добиться прогресса, если мнение всех сторон будет уважаться", - отметил представитель сербов.

Помимо М.Додика, места председателей президиума смогли получить Шефик Дзаферович от бошняков, представляющий "Партию демократического действия", и Желько Комшич от хорватов от партии "Демократический фронт".

В избирательной комиссии сообщили, что на выборах проголосовали более 1,5 млн человек, явка избирателей составила 53%.

Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены позже в понедельник.

В Боснии и Герцеговине накануне прошли всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, избирались члены парламентской ассамблеи и президиума страны.

Граждане страны избирали троих председателей президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов, один из которых станет председателем президиума и де факто возглавит страну.

Еще до подведения результатов выборов М.Додик и С.Дзаферович позитивно оценивали свои шансы на победу.

В конце сентября президент России Владимир Путин провел встречу с М.Додиком в Сочи и пожелал ему успехов на выборах. Тогда М.Додик поблагодарил российского лидера за "принципиальную позицию в отношении ситуации в Боснии и Герцеговине". "Потому что другие, западники прежде всего, не настолько принципиальны", - добавил он.

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