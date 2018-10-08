Членами президиума Боснии и Герцеговины становятся Додик, Дзаферович и Комшич - предварительные результаты выборов
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Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской от "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик получает место в президиуме страны по итогам предварительных результатов выборов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Согласно данным, поступившим после обработки 44% бюллетеней, М.Додик уверенно опережает своего главного соперника - представителя партии "Союз за перемены" Младена Иванича, получая 56% голосов. М.Иванич уже признал поражение.
"Волеизъявление народа не оставляет никаких сомнений относительного того, что он хочет видеть в будущем", - сказал М.Додик, отметив, что избиратели не проголосовали за М.Иванича из-за его "прислужливой политики Западу".
"Я верю, что Боснии и Герцеговине удастся добиться прогресса, если мнение всех сторон будет уважаться", - отметил представитель сербов.
Помимо М.Додика, места председателей президиума смогли получить Шефик Дзаферович от бошняков, представляющий "Партию демократического действия", и Желько Комшич от хорватов от партии "Демократический фронт".
В избирательной комиссии сообщили, что на выборах проголосовали более 1,5 млн человек, явка избирателей составила 53%.
Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены позже в понедельник.
В Боснии и Герцеговине накануне прошли всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, избирались члены парламентской ассамблеи и президиума страны.
Граждане страны избирали троих председателей президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов, один из которых станет председателем президиума и де факто возглавит страну.
Еще до подведения результатов выборов М.Додик и С.Дзаферович позитивно оценивали свои шансы на победу.
В конце сентября президент России Владимир Путин провел встречу с М.Додиком в Сочи и пожелал ему успехов на выборах. Тогда М.Додик поблагодарил российского лидера за "принципиальную позицию в отношении ситуации в Боснии и Герцеговине". "Потому что другие, западники прежде всего, не настолько принципиальны", - добавил он.
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Интерфакс