Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 13:36 21.06.2018 - 13:36

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Палаты представителей Конгресса США должны будут раскрывать данные о вложениях в биткойны и другие криптовалюты, если они превышают $1 тыс., объявил комитет по этике нижней палаты.

"В частности, комитет постановил, что для целей раскрытия финансовой информации криптовалюты следует считать "другими формами ценных бумаг", и как следствие, информация о них должна раскрываться как в ежегодной декларации о доходах, так и в периодических декларациях о доходах, публикуемых в течение года", - говорится в сообщении комитета по этике.

Кроме того, конгрессмены теперь обязаны в течение 45 дней сообщать о любых сделках с криптоактивами на сумму свыше $1 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Комитет по этике настоятельно рекомендовал всем членам Палаты представителей, которые подумывают об инвестициях в криптовалюты или участии в ICO (первичном размещении токенов), предварительно проконсультироваться с юристами и другими экспертами Конгресса.

Между тем власти США пока не пришли к единому мнению о том, к какой категории активов следует причислить токены и основные криптовалюты.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ мв

Neuer Inhalt Horizontal Line