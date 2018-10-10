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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 8:20 10.10.2018 - 08:20

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Архиереи Болгарской православной церкви (БПЦ) выступили в поддержку канонического православия на Украине и осудили планы Константинопольского патриарха создать в этой стране новую церковь, независимую от Московского патриархата.

"Константинопольский патриархат не имеет права вступать на иностранную каноническую территорию и начинать общение с украинскими раскольниками, игнорируя единственную каноническую иерархию в Украине", - говорится в заявлении членов болгарского Синода, размещенном на сайте БПЦ.

Наряду с этим иерархи выступили в поддержку инициатив Московского патриарха Кирилла и Александрийского патриарха Феодора о созыве всеправославного форума для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг украинского православия.

"Авторитетное решение церковного спора в Украине может быть достигнуто только в рамках общеправославной дискуссии и созыва Всеправославного собора", - подчеркивается в заявлении.

Его подписали митрополит Ловчанский Гавриил, митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, а также митрополит Видинский Даниил.

По их мнению, создание параллельной церковной структуры, как то было в 1992-2004 годах в Болгарии, повлечет за собой захват храмов и другого церковного имущества у канонической Церкви.

"Кто возьмет на себя ответственность за всех тех людей, чья жизнь окажется под угрозой в Украине, когда они станут на защиту святынь - храмов и монастырей, в случае отмены регистрации для канонической Православной церкви, к которой они принадлежат, как о том открыто говорят политики в Украине?" - отмечают члены болгарского Синода.

Они также указали на несоответствие действий Константинопольской патриархии каноническому порядку Православной церкви в части оспаривания решения о передаче Киевской митрополии Москве, принятого по документам трехсотлетней давности.

В этой связи иерархи напоминают о 133-м правиле Карфагенского поместного собора 419 года, согласно которому предоставляется три года на разрешение претензий в отношении территориальной принадлежности к юрисдикции епископа. Правило же 17-е IV Вселенского собора и идентичное правило 25-е VI (Трульского) Вселенского собора определяют срок давности для споров о присоединении приходов к епархии законного епископа на тридцать лет, отмечают они.

Наконец, болгарские архиереи указывают на то, что действия Константинополя чреваты разрастанием украинского раскола до вселенских масштабов.

"Столкнувшись с фактическим прерыванием евхаристического общения между двумя поместными Церквями, которое в результате углубления спора переведет нынешний локальный раскол из Украины в раскол глобального масштаба в святом православии, мы не можем согласиться с тем, что продолжение односторонних действий Константинопольского патриархата в Украине является путем для преодоления там церковного раскола", - констатируют в Синоде БПЦ.

1вт др

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