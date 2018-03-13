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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:27 13.03.2018 - 14:27

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Великобритании в среду обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает во вторник телеканал "Скай ньюз".

"Будет встреча Совета национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги",- заявил пресс-секретарь Терезы Мэй, говоря о планах британских руководителей на среду.

Т.Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу. Также Т.Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

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