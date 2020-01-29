Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 20:21

Брюссель. 29 января. ИНТЕРФАКС - Члены Европейского парламента в среду после голосования, ратифицировавшего сделку о выходе Великобритании из ЕС, спели традиционную шотландскую песню о старых друзьях.

В конце сессии члены парламента встали со своих мест и взялись за руки, а затем спели песню Auld Lang Syne на стихи шотландского поэта Роберта Бернса. В англоязычных странах ее традиционно поют в знак прощания со старым годом. Также иногда ее поют на выпускных и других мероприятиях, связанных с прощанием.

В переводе Самуила Маршака песня называется "Старая дружба". "За дружбу старую -до дна! За счастье прежних дней! С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней", - поется в припеве.

Некоторые члены парламента надели на сессию шарфы с надписью "всегда едины" и британским и европейским флагами.

Это заседание стало прощальным для 72 британских депутатов, входящих в состав Европарламента. СМИ отмечают, что британские депутаты все же могут присутствовать на сессии Европарламента в четверг, а уже после нее покинут свои должности.

Представители ЕС на разном уровне неоднократно выражали сожаление в связи с решением Лондона покинуть ЕС.

Великобритания, согласно плану, покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла, что Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли, и выражала намерение провести референдум о независимости.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!