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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 9:07 20.09.2018 - 09:07

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В Консервативной партии Великобритании готовится план, в соответствии с которым премьер-министр Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку в скором времени после завершения процедуры Brexit в марте 2019 года, пишет газета "Дейли телеграф" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции внутрипартийный документ.

При этом после ухода Т.Мэй с поста ее место, согласно плану, должен занять один из 27 кандидатов, представленных в этом документе, среди которых - бывший министр по Brexit Дэвид Дэвис, глава МИД Джереми Хант, его предшественник на этом посту Борис Джонсон, канцлер казначейства Филипп Хамонд и ряд других.

При этом рядом с именем и фамилией каждого потенциального кандидата на пост премьера содержатся краткие комментарии, характеризующие их и оценивающие их возможные шансы на победу.

Издание подчеркивает, что документ, "предлагающий премьер-министру уйти в отставку вскоре после марта 2019 года", был составлен еще в апреле 2018 года, однако именно сейчас его начали активно распространять между собой члены Консервативной партии.

Премьер Британии Тереза Мэй столкнулась с жесткой критикой после того, как летом 2018 года призвала смягчить выдвигаемые Лондоном условия для сделки с ЕС о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Ситуация привела к политическому кризису в стране и отставкам нескольких членов правительства, несогласных с позицией Т.Мэй.

Несмотря на стремление премьера ускорить соглашение с Брюсселем по условиям выхода из Европейского блока, стороны до сих пор не могут прийти к консенсусу, что увеличивает риски так называемого "жесткого" сценария Brexit, при котором ЕС расстанется с Британией без предварительных договоренностей о двусторонних отношениях в новом формате. Крайним сроком для окончания процедуры Brexit определено 29 марта 2019 года.

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