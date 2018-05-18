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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 21:31 18.05.2018 - 21:31

Париж. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Дипломаты из 32 стран, принявшие участие во встрече в рамках международного партнерства против безнаказанности за использование химического оружия, обратились с призывом к России пересмотреть позицию по поводу деятельности миссии ОЗХО в Сирии, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу по итогам встречи.

"Партнерство осуждает неоднократное использование химического оружия в Сирии сирийскими вооруженными силами и террористами из ИГ (запрещена в РФ)", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что Россия "должна изменить свою позицию" и одобрить миссию ОЗХО в Сирии, мандат которой ранее не был возобновлен из-за вето РФ в СБ ООН.

"Все необходимые меры, доступные для эффективного, беспристрастного и независимого установления ответственных за химатаки, обсуждались (в ходе встречи в Париже - ИФ)", - говорится в распространенном документе.

Ранее Россия в СБ ООН применила право вето на продление мандата совместной мониторинговой миссии ООН и ОЗХО, которая расследовала факты применения отравляющих веществ в Сирии.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Тэ эф гс

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