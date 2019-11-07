Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:01

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники по Североатлантическому альянсу обеспокоены ситуацией на севере Сирии, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также обсудили ситуацию на севере Сирии. Она вызывает обеспокоенность у нас всех", - сказал Столтенберг, выступая на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

Генсек подчеркнул, что у союзников НАТО есть разные позиция по Сирии, но все они согласны с необходимостью препятствовать возрождению ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в регионе.

"Очевидно, что у союзников разные позиции. Но мы согласны в том, что не должно создаваться угрозы для... борьбы с ИГ. Мы должны сохранять приверженность тренировочным миссиям в этом регионе, чтобы ИГ не возник вновь в Афганистане или Ираке", - заявил Столтенберг.

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