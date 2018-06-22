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Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%, говорится в пресс-релизе по итогам очередного заседания организации.

Страны-члены ОПЕК отмечают улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке, при этом считают, что для оценки состояния рынка нужны новые показатели.

Кроме того, было решено, что в состав ОПЕК войдет Республика Конго.

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Интерфакс