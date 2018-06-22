Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100% - коммюнике
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%, говорится в пресс-релизе по итогам очередного заседания организации.
Страны-члены ОПЕК отмечают улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке, при этом считают, что для оценки состояния рынка нужны новые показатели.
Кроме того, было решено, что в состав ОПЕК войдет Республика Конго.
Вк фф *
Интерфакс