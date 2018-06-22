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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:39 22.06.2018 - 16:39

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%, говорится в пресс-релизе по итогам очередного заседания организации.

"На конференции страны договорились, что будут стремиться придерживаться общего уровня сокращения добычи на 100% по состоянию на 1 июля на оставшееся время действия соглашения (до конца 2018 года-ИФ)", - говорится в сообщении.

Страны-члены ОПЕК отмечают улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке, при этом считают, что для оценки состояния рынка нужны новые показатели. "Конференция отметила улучшение ситуации на нефтяном рынке за последние полгода. Мировая экономика остается крепкой. Спрос на нефть относительно устойчив, хотя есть факторы неопределенности и, очевидно, продолжается ребалансировка рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, было решено, что в состав ОПЕК войдет Республика Конго. "Конференция рассмотрела запрос Конго о присоединении к организации и одобрила его. Решение вступает в силу немедленно", - отмечается в сообщении.

Вк ФФ ки

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